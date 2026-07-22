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New York: DoorDash scende verso 175,5 USD

Migliori e peggiori, In breve
New York: DoorDash scende verso 175,5 USD
In forte ribasso il leader americano delle consegne di pasti, che mostra un -4,69%.
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