Perde DoorDash sul mercato di New York

(Teleborsa) - Ribasso per il leader americano delle consegne di pasti , che tratta in perdita del 4,69% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di DoorDash rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





La tendenza di breve di DoorDash è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 185,7 USD e supporto a 175,5. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 195,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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