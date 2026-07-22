Perde DoorDash sul mercato di New York
(Teleborsa) - Ribasso per il leader americano delle consegne di pasti, che tratta in perdita del 4,69% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di DoorDash rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La tendenza di breve di DoorDash è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 185,7 USD e supporto a 175,5. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 195,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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