New York: peggiora ARM Holdings

(Teleborsa) - Pressione sulla società tech inglese che progetta chip , che perde terreno, mostrando una discesa del 5,43%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ARM Holdings , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di ARM Holdings mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 224,6 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 240,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 217,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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