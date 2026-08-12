Francoforte: perdite consistenti per Bilfinger
(Teleborsa) - Scende sul mercato la multinazionale dell'ingegneria, che soffre con un calo del 5,91%.
Lo scenario su base settimanale di Bilfinger rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico del contractor tedesco suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 73 Euro con tetto rappresentato dall'area 78,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 70,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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