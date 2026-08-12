Francoforte: perdite consistenti per Bilfinger

(Teleborsa) - Scende sul mercato la multinazionale dell'ingegneria , che soffre con un calo del 5,91%.



Lo scenario su base settimanale di Bilfinger rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico del contractor tedesco suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 73 Euro con tetto rappresentato dall'area 78,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 70,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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