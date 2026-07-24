Francoforte: in calo Bilfinger
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la multinazionale dell'ingegneria, con una flessione del 2,05%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del MDAX. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Le implicazioni di breve periodo di Bilfinger sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 86,02 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 81,97. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 90,07.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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