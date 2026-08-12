Francoforte: scambi al rialzo per ThyssenKrupp
(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di acciaio, che avanza bene del 3,53%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di ThyssenKrupp rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società tedesca specializzata nell'acciaio. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 12,58 Euro. Primo supporto visto a 12,21. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 11,97.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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