Francoforte: scambi al rialzo per ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di acciaio , che avanza bene del 3,53%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di ThyssenKrupp rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società tedesca specializzata nell'acciaio . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 12,58 Euro. Primo supporto visto a 12,21. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 11,97.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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