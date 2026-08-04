Milano 12:13
53.398 +1,00%
Nasdaq 3-ago
28.777 0,00%
Dow Jones 3-ago
53.178 +1,32%
Londra 12:13
10.889 +0,28%
Francoforte 12:14
26.110 +0,42%

Francoforte: positiva la giornata per ThyssenKrupp

Migliori e peggiori
Francoforte: positiva la giornata per ThyssenKrupp
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di acciaio, con una variazione percentuale del 2,17%.

Il movimento di ThyssenKrupp, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del MDAX, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Allo stato attuale lo scenario di breve della società tedesca specializzata nell'acciaio rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 12,54 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 12,33. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 12,76.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```