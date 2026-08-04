Francoforte: positiva la giornata per ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di acciaio , con una variazione percentuale del 2,17%.



Il movimento di ThyssenKrupp , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del MDAX , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Allo stato attuale lo scenario di breve della società tedesca specializzata nell'acciaio rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 12,54 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 12,33. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 12,76.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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