Francoforte: balza in avanti ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di acciaio , in guadagno del 2,14% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ThyssenKrupp rispetto all'indice di riferimento.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società tedesca specializzata nell'acciaio . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 12,3 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 11,93. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 11,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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