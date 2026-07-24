Francoforte: balza in avanti ThyssenKrupp
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di acciaio, in guadagno del 2,14% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ThyssenKrupp rispetto all'indice di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società tedesca specializzata nell'acciaio. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 12,3 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 11,93. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 11,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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