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In evidenza Marvell Technology sul listino di New York

Migliori e peggiori
In evidenza Marvell Technology sul listino di New York
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione, che tratta in rialzo del 5,42%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Marvell Technology rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di medio periodo di Marvell Technology ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 234,4 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 248,6, mentre il primo supporto è stimato a 220,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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