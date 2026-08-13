New York: exploit di SanDisk

(Teleborsa) - Ottima performance per la società americana produttrice di hardware , che scambia in rialzo del 13,81%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di SanDisk rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di medio periodo del colosso californiano produttore di memorie flash ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1.630 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1.879,3, mentre il primo supporto è stimato a 1.380,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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