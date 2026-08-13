New York: seduta molto difficile per Mosaic
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di fertilizzanti, che passa di mano in perdita del 4,25%.
La tendenza ad una settimana di Mosaic è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Mosaic, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 22,57 USD. Primo supporto visto a 21,17. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 20,69.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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