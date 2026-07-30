Milano 17:35
52.104 +1,29%
Nasdaq 17:52
27.968 +2,85%
Dow Jones 17:52
51.911 +0,61%
Londra 17:35
10.897 -0,10%
Francoforte 17:35
25.612 +0,60%

New York: seduta molto difficile per Fair Isaac

Migliori e peggiori, In breve
New York: seduta molto difficile per Fair Isaac
Pressione sull'azienda di analisi applicata, che perde terreno, mostrando una discesa del 13,41%.
Condividi
```