Milano 12:41
53.956 +0,48%
Nasdaq 12-ago
29.743 0,00%
Dow Jones 12-ago
53.770 -0,04%
Londra 12:41
10.803 -0,28%
Francoforte 12:41
26.479 +0,56%

SILVER del 12/08/2026

Finanza
SILVER del 12/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto

Apprezzabile rialzo per il metallo prezioso, in guadagno dello 0,97% sui valori precedenti.

Il quadro tecnico di breve periodo dell'argento mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 66,21. Rischio di discesa fino a 64 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 68,42.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```