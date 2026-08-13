SILVER del 12/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto
Apprezzabile rialzo per il metallo prezioso, in guadagno dello 0,97% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico di breve periodo dell'argento mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 66,21. Rischio di discesa fino a 64 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 68,42.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)