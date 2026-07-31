SILVER del 30/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio
Giornata decisamente positiva per il metallo prezioso che ha chiuso la seduta in rialzo a 59,01.
Il quadro di medio periodo dell'argento ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 59,62. Primo supporto individuato a 57,78. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 61,46.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)