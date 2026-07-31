Milano 10:07
52.513 +0,78%
Nasdaq 30-lug
28.106 0,00%
Dow Jones 30-lug
52.208 +1,19%
Londra 10:07
10.971 +0,68%
Francoforte 10:07
25.845 +0,91%

SILVER del 30/07/2026

Finanza
SILVER del 30/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio

Giornata decisamente positiva per il metallo prezioso che ha chiuso la seduta in rialzo a 59,01.

Il quadro di medio periodo dell'argento ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 59,62. Primo supporto individuato a 57,78. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 61,46.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```