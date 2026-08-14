Analisi Tecnica: indice DAX del 13/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto
Seduta trascurata per il principale indice di Francoforte, che archivia la giornata con un controllato -0,12%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del DAX. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 26.360,9. Primo supporto visto a 26.269,2. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 26.238,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)