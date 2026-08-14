Milano 11:50
53.704 +0,02%
Nasdaq 13-ago
30.085 0,00%
Dow Jones 13-ago
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Londra 11:50
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Francoforte 11:50
26.487 +0,71%

Analisi Tecnica: indice DAX del 13/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 13/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto

Seduta trascurata per il principale indice di Francoforte, che archivia la giornata con un controllato -0,12%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del DAX. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 26.360,9. Primo supporto visto a 26.269,2. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 26.238,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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