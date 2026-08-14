New York: accelera Albemarle
(Teleborsa) - Ottima performance per l'azienda chimica americana, che scambia in rialzo del 4,51%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Albemarle evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Albemarle rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 138,6 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 132,9. L'equilibrata forza rialzista di Albemarle è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 144,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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