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New York: accelera Uber Technologies

Migliori e peggiori, In breve
New York: accelera Uber Technologies
Effervescente la piattaforma che mette in contatto viaggiatori e autisti, persone in cerca di cibo e ristoranti, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,29%.
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