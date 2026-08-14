New York: in calo Salesforce
(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, in flessione del 2,10% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Salesforce evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Salesforce rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di Salesforce classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 202,2 USD e primo supporto individuato a 194,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 210.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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