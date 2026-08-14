New York: nuovo spunto rialzista per Take-Two Interactive Software

(Teleborsa) - Balza in avanti il distributore globale di videogiochi , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,12%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Take-Two Interactive Software rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo scenario di breve periodo di Take-Two Interactive Software evidenzia un declino dei corsi verso area 243,3 USD con prima area di resistenza vista a 249,9. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 239,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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