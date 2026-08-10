Attese positive per Take-Two Interactive Software

(Teleborsa) - Chiusura del 7 agosto

Brillante rialzo per il distributore globale di videogiochi , parte del Nasdaq 100 , che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 6,04%.





Operatività odierna:

Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 246,5 USD, con stop loss calcolato a quota 225,5 Dollari USA, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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