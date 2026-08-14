New York: rally per Halliburton

(Teleborsa) - Grande giornata per il fornitore di prodotti e servizi per le industrie petrolifere e del gas , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,61%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Halliburton mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,68%, rispetto a +0,91% dell' indice del basket statunitense ).





Lo status tecnico di Halliburton perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 33,44 USD. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 34,88. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 32,53.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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