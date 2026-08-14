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New York: acquisti a mani basse su Halliburton

Migliori e peggiori, In breve
New York: acquisti a mani basse su Halliburton
Grande giornata per il fornitore di prodotti e servizi per le industrie petrolifere e del gas, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,58%.
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