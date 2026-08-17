Milano 13:36
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Dow Jones 14-ago
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Francoforte 13:36
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Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 14/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 14/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del maggiore indice americano, che in chiusura evidenzia un -0,17%.

Le implicazioni di breve periodo dell'S&P 500 sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 7.813,8. Possibile una discesa fino al bottom 7.743. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 7.884,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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