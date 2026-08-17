New York: seduta molto difficile per Align Technology
(Teleborsa) - A picco l'azienda di dispositivi medici, che presenta un pessimo -5,25%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Align Technology, che fa peggio del mercato di riferimento.
Tecnicamente, Align Technology è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 178,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 167,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 189,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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