Milano 15:02
53.329 -0,48%
Nasdaq 17-ago
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Dow Jones 17-ago
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Londra 15:02
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Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 17/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 17/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 agosto

Seduta molto negativa per l'indice nipponico, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,49%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 68.685,7. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 66.667,7. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 65.896,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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