Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 17/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 agosto
Seduta molto negativa per l'indice nipponico, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,49%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 68.685,7. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 66.667,7. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 65.896,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)