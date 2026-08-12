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New York: perdite consistenti per Workday

Migliori e peggiori, In breve
New York: perdite consistenti per Workday
Ribasso scomposto per il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta, che esibisce una perdita secca del 3,91% sui valori precedenti.
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