New York: seduta euforica per Erie Indemnity

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società attiva nell'emissione e rinnovo di polizze per conto dei sottoscrittori della Borsa assicurativa Erie , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,77%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Erie Indemnity evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Erie Indemnity rispetto all'indice.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 263,1 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 253,4. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 247,1 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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