Milano
3-ago
0
0,00%
Nasdaq
3-ago
28.777
+1,78%
Dow Jones
3-ago
53.178
+1,32%
Londra
3-ago
10.846
-0,20%
Francoforte
3-ago
26.051
+1,64%
Martedì 4 Agosto 2026, ore 01.55
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ New York: seduta euforica per Meta Platforms
New York: seduta euforica per Meta Platforms
Migliori e peggiori
,
In breve
03 agosto 2026 - 16.10
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Rialzo per l'
azienda che gestisce Facebook
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,25%.
Condividi
Leggi anche
New York: profondo rosso per Meta Platforms
New York: rally per Meta Platforms
New York: Meta Platforms in forte discesa
New York: amplia l'ascesa Meta Platforms
Argomenti trattati
Facebook
(5)
Titoli e Indici
Meta Platforms
+6,07%
Altre notizie
New York: Meta Platforms scende verso 524,8 USD
New York: amplia il rialzo Meta Platforms
New York: netto calo registrato da Meta Platforms
Meta Platforms, giudice statunitense archivia causa su violazione della privacy in WhatsApp
Meta in trattative preliminari per dare in affitto potenza di calcolo ad Anthropic
BlackRock, emissione di bond da 12,3 miliardi di dollari per finanziare data center di Meta
Guide
Vino da investimento: quando una bottiglia diventa un asset
Il vino da investimento nasce da un paradosso: è un bene fatto per essere consumato, ma proprio il consumo progressivo delle bottiglie migliori può renderlo più raro e prezioso.
leggi tutto