Milano 18-ago
53.018 0,00%
Nasdaq 18-ago
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Dow Jones 18-ago
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Londra 18-ago
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Francoforte 18-ago
26.128 0,00%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 18/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 18/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto

Sessione negativa per l'indice nipponico, che termina in flessione a 65.315.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il Nikkei 225, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 65.593. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 67.099 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 65.871.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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