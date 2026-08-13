Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 12/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto
Punta con decisione al rialzo la performance dell'indice nipponico, con una variazione percentuale dello 0,98%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Nikkei 225 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 68.810,7. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 66.790,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 70.830,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)