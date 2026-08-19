Milano
19-ago
0
0,00%
Nasdaq
19-ago
29.426
-0,22%
Dow Jones
19-ago
53.463
+0,22%
Londra
19-ago
10.743
+0,14%
Francoforte
19-ago
26.091
-0,14%
Giovedì 20 Agosto 2026, ore 01.00
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Perde poco il Nasdaq-100, in flessione dello 0,22%
Borsa: Perde poco il Nasdaq-100, in flessione dello 0,22%
Il Nasdaq-100 archivia la giornata a 29.426,02 punti
In breve
,
Finanza
19 agosto 2026 - 22.03
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
L'indice dei titoli tecnologici USA segna un mediocre -0,22%, terminando gli scambi a 29.426,02 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Ribasso per il Nasdaq-100, in flessione dello 0,89%
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,30%
Borsa: Debole il Nasdaq-100, in flessione dello 0,70%
Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in progresso dello 0,76%
Argomenti trattati
USA
(396)
·
Nasdaq 100
(128)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
-0,22%
Altre notizie
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,35%
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,27%
Borsa: Risultato negativo per il Nasdaq-100, in flessione dello 0,83%
Borsa: Risultato negativo per il Nasdaq-100, in flessione dello 0,98%
Borsa: Il Nasdaq-100 in flessione dello 0,40% alle 19:30
Borsa: Andamento negativo per il Nasdaq-100, in flessione dello 0,97% alle 19:30
Guide
Mercati futures: cosa sono, come funzionano e quali tipi di contratti esistono
Un future è un contratto derivato con cui due parti si impegnano a comprare o vendere una determinata attività a una data futura, a un prezzo stabilito oggi.
leggi tutto