Milano 19-ago
0 0,00%
Nasdaq 19-ago
29.426 -0,22%
Dow Jones 19-ago
53.463 +0,22%
Londra 19-ago
10.743 +0,14%
Francoforte 19-ago
26.091 -0,14%

Borsa: Perde poco il Nasdaq-100, in flessione dello 0,22%

Il Nasdaq-100 archivia la giornata a 29.426,02 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco il Nasdaq-100, in flessione dello 0,22%
L'indice dei titoli tecnologici USA segna un mediocre -0,22%, terminando gli scambi a 29.426,02 punti.
Condividi
```