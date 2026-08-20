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Borsa: Chiusura in rosso per il Nasdaq-100, in calo dello 0,72%

Il Nasdaq-100 archivia la giornata a 29.213,16 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per il Nasdaq-100, in calo dello 0,72%
Ribasso per l'indice tecnologico di Wall Street, in flessione dello 0,72%, termina le contrattazioni a 29.213,16 punti.
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