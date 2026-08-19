New York: si muove a passi da gigante Salesforce
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,53%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Salesforce evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Salesforce rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Salesforce sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 211,4 USD. Possibile una discesa fino al bottom 198,4. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 224,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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