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/ Borsa: Rosso per il Nasdaq-100, in calo dello 0,71% alle 19:30
Borsa: Rosso per il Nasdaq-100, in calo dello 0,71% alle 19:30
Il Nasdaq-100 si muove a 29.216,5 punti
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20 agosto 2026 - 19.30
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L'indice del listino high-tech USA, in perdita dello 0,71% alle 19:30, tratta in ribasso a 29.216,5 punti.
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