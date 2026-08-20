Milano 17:35
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Dow Jones 20:10
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Londra 17:35
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Borsa: Rosso per il Nasdaq-100, in calo dello 0,71% alle 19:30

Il Nasdaq-100 si muove a 29.216,5 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rosso per il Nasdaq-100, in calo dello 0,71% alle 19:30
L'indice del listino high-tech USA, in perdita dello 0,71% alle 19:30, tratta in ribasso a 29.216,5 punti.
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