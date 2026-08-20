Gas, future TTF ad Amsterdam volano sopra 65 euro/Mwh

(Teleborsa) - Il prezzo del gas ha sfondato anche il tetto dei 65 euro per megawattora alla Borsa di Amsterdam, di riflesso all'ascesa delle quotazioni petrolifere, con il Brent che avanza di oltre il 3% a 94,5 dollari al barile in risposta alle tensioni in Medioriente. Per tutta risposta, il future sul Gas per consegna settembre al TTF di Amsterdam, è balzato a 65,56 euro/Mwh, in rialzo del 3,5%.



Ad innescare l'ennesimo aumento delle quotazioni sono stati i toni accesi degli attori coinvolti nella guerra nel Golfo: Trump che ha minacciato pesanti sanzioni economiche a chiunque aiuterà l'Iran e Teheran che non esclude un possibile attacco alle basi americane in Europa. Nel frattempo, non vi sono segni di distensione nello Stretto di Hormuz che resta tendenzialmente chiuso al traffico.



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