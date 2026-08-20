New York: andamento negativo per Amazon

(Teleborsa) - Retrocede il colosso dell'e-commerce , con un ribasso dell'1,86%.



Lo scenario su base settimanale di Amazon rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





La tendenza di breve del gigante delle vendite sul web moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 263,2 USD e supporto a 259,3. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 267,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```