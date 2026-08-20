New York: andamento negativo per Amazon
(Teleborsa) - Retrocede il colosso dell'e-commerce, con un ribasso dell'1,86%.
Lo scenario su base settimanale di Amazon rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La tendenza di breve del gigante delle vendite sul web moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 263,2 USD e supporto a 259,3. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 267,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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