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New York: brillante l'andamento di Amazon

Migliori e peggiori, In breve
New York: brillante l'andamento di Amazon
Balza in avanti il colosso dell'e-commerce, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,97%.
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