New York: balza in avanti Marvell Technology

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione , che tratta in utile del 3,08% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Marvell Technology rispetto all'indice di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Marvell Technology rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 249,7 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 237. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 262,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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