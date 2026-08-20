Milano 9:12
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Nasdaq 19-ago
29.426 0,00%
Dow Jones 19-ago
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Londra 9:12
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Petrolio a 84,56 dollari alle 08:30

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Prezzo del greggio Wti a 84,56 dollari per barile alle 08:30.
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