Milano
17:12
51.623
+0,60%
Nasdaq
17:12
28.271
-0,65%
Dow Jones
17:13
51.933
+0,43%
Londra
17:13
10.723
+0,79%
Francoforte
17:12
25.016
+1,02%
Venerdì 24 Luglio 2026, ore 17.29
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Petrolio a 90,2 dollari alle 15:40
Petrolio a 90,2 dollari alle 15:40
Energia
,
In breve
,
Finanza
24 luglio 2026 - 15.40
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Prezzo del greggio Wti a 90,2 dollari per barile alle 15:40.
Condividi
Leggi anche
Petrolio a 69,52 dollari alle 15:40
Petrolio a 70,73 dollari alle 11:30
Petrolio a 79,59 dollari alle 08:30
Petrolio a 68,63 dollari alle 15:40
Titoli e Indici
Wti Crude Oil Future
-2,64%
Altre notizie
Petrolio a 81,99 dollari alle 11:30
Petrolio a 69,81 dollari alle 15:40
Petrolio a 81,89 dollari alle 15:40
Petrolio a 86,85 dollari alle 19:30
Petrolio a 71,52 dollari alle 19:30
Petrolio a 76 dollari alle 19:30
Guide
Certificati di investimento: cosa sono, come funzionano, a chi convengono
I certificati di investimento sono strumenti finanziari derivati cartolarizzati emessi da banche o altri intermediari. Il loro valore e il loro rimborso dipendono dall’andamento di uno o più...
leggi tutto