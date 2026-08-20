Milano 17:35
52.666 +0,09%
Nasdaq 17:53
29.233 -0,66%
Dow Jones 17:53
53.022 -0,83%
Londra 17:35
10.748 +0,04%
Francoforte 17:35
25.983 -0,42%

Petrolio a 86,81 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 86,81 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 86,81 dollari per barile alle 15:40.
Condividi
```