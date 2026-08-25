Milano 9:52
52.818 +0,52%
Nasdaq 24-ago
29.023 0,00%
Dow Jones 24-ago
53.417 +0,26%
Londra 9:52
10.866 +0,11%
26.187 +0,31%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 24/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 24/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto

Performance infelice per il maggiore indice americano, che chiude la giornata del 24 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,28% rispetto alla seduta precedente.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'S&P 500. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 7.693,5. Primo supporto visto a 7.626,7. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 7.600,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```