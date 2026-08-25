Milano 16:09
52.679 +0,26%
Nasdaq 16:09
29.187 +0,56%
Dow Jones 16:09
53.443 +0,05%
Londra 16:09
10.863 +0,08%
Francoforte 16:09
26.283 +0,68%

Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,67% alle 13:00

Il FTSE MIB continua le contrattazioni a 52.892,09 punti

In breve, Finanza
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,67% alle 13:00
Milano, in progresso dello 0,67% alle 13:00, tratta a 52.892,09 punti.
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