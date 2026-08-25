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/ Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,67% alle 13:00
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,67% alle 13:00
Il FTSE MIB continua le contrattazioni a 52.892,09 punti
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25 agosto 2026 - 13.00
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Milano, in progresso dello 0,67% alle 13:00, tratta a 52.892,09 punti.
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