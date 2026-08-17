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Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,39% alle 16:00
Il FTSE MIB continua le contrattazioni a 53.793,56 punti
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17 agosto 2026 - 16.00
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