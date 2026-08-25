Milano 16:21
52.698 +0,30%
Nasdaq 16:21
29.177 +0,53%
Dow Jones 16:21
53.482 +0,12%
Londra 16:21
10.872 +0,16%
Francoforte 16:21
26.302 +0,75%

Natural Gas (Amsterdam) a 66,78 euro per Megawatt-Ora alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 66,78 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 66,78 euro/MWH alle 11:30.
Condividi
```