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New York: brusca correzione per Lululemon Athletica

Migliori e peggiori, In breve
New York: brusca correzione per Lululemon Athletica
Ribasso per il distributore di abbigliamento tecnico sportivo, che passa di mano in perdita del 4,16%.
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