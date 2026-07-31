Milano 17:35
52.173 +0,13%
Nasdaq 20:34
28.320 +0,76%
Dow Jones 20:34
52.524 +0,61%
Londra 17:35
10.868 -0,27%
Francoforte 17:35
25.629 +0,07%

New York: brusca correzione per International Paper

Migliori e peggiori, In breve
New York: brusca correzione per International Paper
A picco il produttore mondiale di carta ed imballaggi, che presenta un pessimo -4,63%.
Condividi
```