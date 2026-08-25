New York: violenta contrazione per Albemarle

(Teleborsa) - Ribasso per l' azienda chimica americana , che tratta in perdita del 6,49% sui valori precedenti.



Il movimento di Albemarle , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell' S&P-500 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





L'esame di breve periodo di Albemarle classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 135,5 USD e primo supporto individuato a 130,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 140,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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