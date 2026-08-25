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Piazza Affari: scambi negativi per l'indice del settore alimentare italiano
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25 agosto 2026 - 15.00
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, che retrocede a 72.982,72 punti, ritracciando dello 0,77%.
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