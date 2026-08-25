Willie Walsh è il nuovo Coo IndiGo

(Teleborsa) - Willie Walsh ha assunto la carica di chief executive officer della compagnia indiana IndiGo e lascia ufficialmente dopo cinque anni il ruolo di direttore generale della IATA, che dal primo novembre prossimo sarà ricoperto da Saadia Zahidi, prima donna al vertice dell’associazione che raggruppa oltre 370 compagnie aeree di tutto il mondo.



Walsh è stato amministratore delegato di British Airways dal 2005 al 2011, e del gruppo IAG dal 2011 al 2020. Il suo ingresso in IndiGo come amministratore delegato coincide con l’inizio del terzo decennio di attività della compagnia indiana che ha varato un piano di espansione internazionale legato alla crescita del mercato dell’aviazione civile in India.

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